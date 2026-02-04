< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Zvýšenie hranice pre jednorazový odpis drobného majetku na 2400 eur, skrátenie doby odpisovania budov v 6. odpisovej skupine zo 40 na 30 rokov, či zrýchlené odpisovanie ekologických stavieb. Zmeny navrhnuté opozičným poslancom Michalom Trubanom (PS) v novele zákona o dani z príjmov Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.
Bratislava 4. februára (TASR) - Vytvoriť jednoduchú formu podnikania pre fyzické osoby, ktoré by umožnilo administratívne nenáročnú formu zárobkovej činnosti, mal priniesť nový zákon o mikropodnikaní. Návrh skupiny poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania návrh opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) na novelizáciu Zákonníka práce. Tá mala zvýšiť ochranu členov a členiek výkonných výborov odborov pred výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov tak, že pracovný pomer by sa v takomto prípade považoval za trvajúci až do rozhodnutia súdu.
Bratislava 4. februára (TASR) - Vyplatenie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa v sume 110 eur pre prvákov pri nástupe do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) nebude možné v skoršom termíne. Opozičné poslankyne Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík (všetky z PS) navrhovali, aby bol prídavok vyplácaný už v auguste za mesiac júl, pretože v tomto období vznikajú rodičom náklady na školské potreby. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o prídavku na dieťa v stredu neposunuli do druhého čítania.
Bratislava 4. februára (TASR) - Vytvoriť jednoduchú formu podnikania pre fyzické osoby, ktoré by umožnilo administratívne nenáročnú formu zárobkovej činnosti, mal priniesť nový zákon o mikropodnikaní. Návrh skupiny poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania návrh opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) na novelizáciu Zákonníka práce. Tá mala zvýšiť ochranu členov a členiek výkonných výborov odborov pred výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov tak, že pracovný pomer by sa v takomto prípade považoval za trvajúci až do rozhodnutia súdu.
Bratislava 4. februára (TASR) - Vyplatenie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa v sume 110 eur pre prvákov pri nástupe do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) nebude možné v skoršom termíne. Opozičné poslankyne Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík (všetky z PS) navrhovali, aby bol prídavok vyplácaný už v auguste za mesiac júl, pretože v tomto období vznikajú rodičom náklady na školské potreby. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o prídavku na dieťa v stredu neposunuli do druhého čítania.