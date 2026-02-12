< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Odolnosť bankového sektora na Slovensku sa má posilniť. Vyplýva to z novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer definitívne schválili. Zároveň odsúhlasili viaceré pozmeňujúce návrhy, ktorými upravili aj mnohé ďalšie právne normy. https://etasr.sk/article/22952345
Bratislava 12. februára (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktoré vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách. https://etasr.sk/article/22952369
Bratislava 12. februára (TASR) - Zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii (EÚ) je jedným z cieľov európskej smernice z roku 2024, ktorú má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o kolektívnom investovaní. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania. https://etasr.sk/article/22951721
Bratislava 12. februára (TASR) - Rada pre mediálne služby by sa mohla pretransformovať na Národný mediálny úrad. Zachované by malo ostať postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora. Vyplýva to z novely zákona o mediálnych službách, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Úpravu predložili poslanci za SNS. Predsedu úradu by volila NR SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada. https://etasr.sk/article/22951776
Bratislava 12. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne koaličnej SNS. Národniari v nej navrhovali zmeny pri prideľovaní poslaneckých mandátov v rámci preferenčného hlasovania. Zvýšiť chceli hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z doterajších troch na sedem percent. https://etasr.sk/article/22951770
