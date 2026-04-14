< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) prinesie nový zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili v utorok viaceré návrhy uznesení z dielne opozičného KDH. Ich spoločným cieľom bolo prispieť ku konsolidácii verejných financií, keďže vládny konsolidačný balík považujú za nedostatočný.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Samosprávam sa neumožní získať od štátu pozemky na účely poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom, ktorých pozemky sú nevyhnutné pre realizáciu stavieb vo verejnom záujme. Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci František Majerský a Igor Janckulík (obaja KDH), plénum v utorok neposunulo do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Samosprávy nebudú mať možnosť postaviť rôzne verejnoprospešné stavby aj na nehnuteľnom majetku štátu. Návrh novely zákona o správe majetku štátu, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci za KDH František Majerský a Igor Janckulík, parlament v utorok neposunul do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Povinnosť predávajúcich umiestniť na každom predajnom mieste oznámenie o povinnostiach súvisiacich s evidenciou tržieb sa zo zákona nevypustí. Návrh novely zákona o evidencii tržieb, ktorý predložila skupina poslancov opozičnej SaS, Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Spôsob poskytovania príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa neupraví. Zmenu navrhovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič (SaS) v novele, ktorú parlament v utorok neposunul do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude pokračovať v rokovaní o zavedení limitov pre zamestnávanie zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo verejnej správe. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý predložili poslanci SaS Marián Viskupič a Vladimír Ledecký, neposunulo plénum v utorok do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Spôsob výpočtu sumy tehotenskej dávky pre policajtky či vojačky tak, aby bola porovnateľná s výškou tehotenského podľa zákona o sociálnom poistení, sa nezmení. Skupina poslancov opozičnej SaS chcela odstrániť diskrimináciu a nerovnosť medzi poistenkyňami v civilnom zamestnaní a ženami, ktoré pracujú v polícii alebo armáde. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov neposunuli v utorok do druhého čítania.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby nebudú mať nárok na poskytnutie príspevku na kúpu auta z dôvodu dochádzania do rehabilitačného strediska. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok odmietlo návrh opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) na novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorok dva opozičné návrhy uznesení, ktorými chceli apelovať na plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Podobné uznesenia k tejto téme predložili poslanci Progresívneho Slovenska (PS) a SaS.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok nepodporila viaceré návrhy uznesení z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Darina Luščíková napríklad neuspela s návrhom, aby parlament vyjadril znepokojenie nad rastom zadlženia SR a aby dôrazne vyzval vládu dôsledne plniť ustanovenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti a Ústavy SR, ktorých cieľom je zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Proces ohlásenia drobnej stavby alebo terénnych úprav vo vzdialenosti menšej ako dva metre od hranice pozemku sa nezmení. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok neposunulo do druhého čítania návrh opozičnej poslankyne Dariny Luščíkovej (PS) na novelu stavebného zákona, podľa ktorého by mohol stavebník predložiť stavebnému úradu projektovú dokumentáciu, ktorá nie je vypracovaná projektantom alebo oprávnenou osobou. Nebol by tak neprimerane zaťažený nákladmi na projektovú dokumentáciu.
