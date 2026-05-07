Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu nového zákona o turistických trasách, ktorý predložili poslanci Ján Horecký a Igor Janckulík (obaja KDH). Plénum parlamentu vo štvrtok neposunulo ich návrh do druhého čítania.
Bratislava 7. mája (TASR) - Príjmový strop na odvodovú odpočítateľnú položku pri pracovných zmluvách, dohodách o vykonaní práce, dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o brigádnickej práce študentov denného štúdia zostáva na úrovni 200 eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli návrh opozičného KDH na zrušenie tohto stropu. Návrh obsahoval aj oslobodenie zamestnávateľov od platby odvodov za tieto fyzické osoby.
Bratislava 7. mája (TASR) - Spotrebná daň z benzínu a nafty sa dočasne nezníži. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Bratislava 7. mája (TASR) - Hranica pre povinnú registráciu pre platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nezvýši. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o DPH, ktorú predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Bratislava 7. mája (TASR) - Správne poplatky, ktoré podľa opozičnej SaS najviac zaťažujú podnikateľský sektor, sa neznížia. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok odmietla viaceré návrhy noviel zákona o dani z príjmov, ktoré predložil poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič. Týkali sa zmien v odpisovaní majetku, zdaňovaní predaja virtuálnej meny či nehnuteľností.
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dielne opozičnej SaS. Cieľom legislatívy bolo umožniť otcom, policajtom a profesionálnym vojakom, poberať materské po uplynutí šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, ak matka na to isté dieťa nepoberá materské ani rodičovský príspevok.
Bratislava 7. mája (TASR) - Podmienky nároku na jednotlivé dávky nemocenského poistenia pre bývalých policajtov a policajtky, vojakov a vojačky, ako aj príslušníkov a príslušníčky ďalších silových zložiek, ktorí prešli zo služobného pomeru do civilného zamestnania, sa nebudú upravovať. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS). https://etasr.sk/article/23262194
Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týkal podmienok priznania materského. Cieľom legislatívy bolo rozšíriť ochrannú lehotu na účely materského aj na osoby, ktoré sa starajú o dieťa, no nie sú jeho biologickou matkou. Návrh predložili opoziční poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS).
Bratislava 7. mája (TASR) - Medzi odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb sa nedoplní profesia logopéd. Návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý predložili poslanci opozičnej SaS Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič, Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý predložili poslanci opozičnej SaS Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič. Ich cieľom bolo, aby nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu a na opatrovanie vznikol ku dňu začatia konania o integrovanom posudku.
Bratislava 7. mája (TASR) - Flexibilné poberanie rodičovského príspevku sa na Slovensku nezavedie. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predložili poslankyne opozičného PS Simona Petrík a Lucia Plaváková.
Bratislava 7. mája (TASR) - Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) nezískala podporu Národnej rady (NR) SR pre zavedenie flexibility do čerpania materskej a otcovskej dovolenky. Plénum parlamentu vo štvrtok jej návrh novely zákona o sociálnom poistení neposunulo do druhého čítania.
Bratislava 7. mája (TASR) - Nový príspevok na úhradu nákladov na bývanie sa nezavedie. Návrh z dielne skupiny poslancov opozičného PS Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania. Cieľom predkladateľov bolo adresnejšie pomôcť domácnostiam ohrozeným rastúcimi cenami bývania a energií. Nový príspevok mal kompenzovať náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti, pričom jeho výška by bola limitovaná.
Bratislava 7. mája (TASR) - Maximálne obdobie predĺženia lehoty na vypracovanie integrovaného posudku sa neskráti. Navrhovali to poslankyne opozičného PS Veronika Veslárová a Simona Petrík v novele zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.
