Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR návrh v utorok definitívne schválili.
Bratislava 2. júna (TASR) - Odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa zníži. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú po novom musieť odvádzať tzv. mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Zmena bude účinná od 1. júla 2026.
Bratislava 2. júna (TASR) - Verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie (AI) pre vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie sa zjednoduší. Zmenu prináša poslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložili Paula Puškárová, Andrea Szabóová (obe Hlas-SD) a Jozef Habánik (Smer-SD). Národná rada (NR) SR novelu v utorok definitívne schválila.
Bratislava 2. júna (TASR) - Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorou poslanci koaličnej SNS navrhli rozšíriť okruh osôb, pred ktorými možno urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Parlament v utorok novelu definitívne schválil. Účinná bude od 1. septembra 2026.
Bratislava 2. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili nový zákon o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. Do parlamentu ho predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Bratislava 2. júna (TASR) - Slovensko bude mať s Moldavskom zmluvu o sociálnom zabezpečení. Jej cieľom je upraviť dvojstranné vzťahy v tejto oblasti v súlade s právnymi predpismi platnými v oboch krajinách. Národná rada SR so zmluvou v utorok vyslovila súhlas.
Bratislava 2. júna (TASR) - Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platforiem aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Zavedie napríklad kontrolu algoritmov, väčšiu transparentnosť či možnosť jednoduchšieho uznania pracovného pomeru. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Pripravilo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Bratislava 2. júna (TASR) - Systém sociálnych služieb čakajú od konca roka 2026 zmeny v oblasti financovania, kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Vládny návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Cieľom je zosúladiť legislatívu s novým zákonom o príspevku na odkázanosť a s európskymi pravidlami pre poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme.
Bratislava 2. júna (TASR) - Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným (chybným) výrobkom z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorého návrh Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania, modernizuje právny rámec zodpovednosti za škodu v kontexte digitálneho veku a obehového hospodárstva. Nový zákon nahradí doposiaľ platný zákon z roku 1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
Bratislava 2. júna (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže pri uplatňovaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v praxi je cieľom vládneho návrhu novely tejto právnej normy z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.
Bratislava 2. júna (TASR) - Vybrané úlohy vyplývajúce z európskeho nariadenia o ratingových činnostiach v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG) má na Slovensku vykonávať Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý Národná rada (NR) v utorok posunula do druhého čítania.
