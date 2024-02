Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. V piatok si to odhlasovali poslanci. Legislatívnu zmenu by tak mali celú prerokovať ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu. Cieľom je posunutie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, teda na 1. apríla 2025.Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. V piatok si to schválili poslanci. Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo majú byť zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. Na účel podpory týchto investícií zavádza právna norma mimoriadnu investičnú pomoc.Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní, odhlasovali poslanci v piatok. Definitívne by tak mali o ňom rozhodnúť ešte na aktuálnej schôdzi. Cieľom je zmeniť spôsob, akým sú určovaní členovia Predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Po novom by ich mala vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry.