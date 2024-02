Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 13. februára (TASR) - Reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu , štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov bude mať po novom na starosti Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne Ministerstva financií SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. https://etasr.sk/article/20382248Bratislava 13. februára (TASR) - Zosúladenie s nálezom Ústavného súdu (ÚS) SR, zníženie administratívnej záťaže a legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z praxe. Aj to je zámerom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. https://etasr.sk/article/20382202Bratislava 13. februára (TASR) - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa má upraviť v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA). Návrh novely poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Cieľom nariadenia je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch. https://etasr.sk/article/20382181Bratislava 13. februára (TASR) - Povinnosť registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty (DPH) by mohli mať od roku 2025 tuzemské firmy s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/20382171Bratislava 13. februára (TASR) - Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. https://etasr.sk/article/20382121Bratislava 13. februára (TASR) - Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo budú zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý poslanci Národnej rady (NR) posunuli do druhého čítania. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20382099Bratislava 13. februára (TASR) - Spôsob, akým sú určovaní členovia predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), by sa mal zmeniť. Po novom by ich mala vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20382098Bratislava 13. februára (TASR) - Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok, teda na 1. apríla 2025. Návrh novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20382095Bratislava 13. februára (TASR) - Návrh novely zákona o sociálnom poistení prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Odhlasovali si to v utorok poslanci. Cieľom novely je predĺženie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna tohto roka. https://etasr.sk/article/20382088