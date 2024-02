Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili nové limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Limity, ktoré Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) doručila do parlamentu ešte vlani v decembri, zahŕňajú legislatívny stav ku dňu schválenia programového vyhlásenia vlády. Na požiadanie kabinetu by ich mohla rada neskôr aktualizovať o medzitým prijaté opatrenia súvisiace s príjmami alebo výdavkami verejných financií.









Bratislava 27. februára (TASR) - Rodičia nedostanú príspevok na starostlivosť vo výške maximálne 450 eur, a to až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Využívať ho mali aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. Vyplývalo to z návrhu na vydanie zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa skupiny poslancov z Progresívneho Slovenska (PS), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania.









Bratislava 27. februára (TASR) - Hranica hodnoty majetku určeného na odpisovanie sa nezvýši zo súčasných 1700 eur, resp. 2400 eur na 3000 eur. Neskráti sa ani odpisovanie niektorých budov zo súčasných 40 na 20 rokov. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).









Bratislava 27. februára (TASR) - Poplatok súvisiaci s evidenčným číslom vozidla (EČV), ako aj ďalšie poplatky v oblasti dopravy neklesnú na úroveň pred účinnosťou tzv. lex konsolidácia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).









Bratislava 27. februára (TASR) - Stravné poukážky sa nebudú zamestnancom poskytovať za mesiac pozadu. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce opozičných poslancov Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Vladimíry Marcinkovej (všetci SaS).









Bratislava 27. februára (TASR) - Príspevok na opatrovanie nebudú ľudia, ktorí sa starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), dostávať ešte šesť mesiacov po úmrtí opatrovanej osoby. Novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poslankýň za KDH Martiny Holečkovej a Andrey Turčanovej poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.











Bratislava 27. februára (TASR) - Občania a podnikatelia budú musieť predkladať odpisy a výpisy zo štátnych evidencií subjektom mimo verejnej správy aj naďalej. Návrh novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.









Bratislava 27. februára (TASR) - Doba na odpočítanie straty, ako aj nákladov na výskum a vývoj daňovými subjektmi sa nepredĺži z doterajších päť na 15 rokov. Návrh novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Cieľom návrhu bolo vytvoriť v SR stimulujúce podnikateľské prostredie, ktoré by pomohlo naštartovať ekonomický rast.









Bratislava 27. februára (TASR) - Podmienky odpisovania majetku firiem sa nezmenia a superodpočet na vedu a výskum sa nezvýši. Návrh novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov z opozičného Progresívneho Slovenska Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Zámerom návrhu bolo podporiť investovanie podnikov do výskumu a vývoja, budovanie ekologickejších stavieb, či ich zameranie na zelenú energiu.











Bratislava 27. februára (TASR) - Rodič pracujúci ako štátny zamestnanec si nebude môcť počas rodičovskej dovolenky privyrobiť aj na mieste, ktoré je zhodné alebo podobné s jeho štátnozamestnaneckým miestom. Výnimku zo zákona o štátnej službe skupiny poslancov opozičnej strany SaS Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.









Bratislava 27. februára (TASR) - Minimálna hranica obratu pre povinnú registráciu na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nezvýši zo súčasnej úrovne 49.790 eur na 75.000 eur. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne poslancov opozičnej SaS Mariána Viskupiča a Branislava Gröhlinga Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.