Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 18. júna (TASR) - Odvodové úľavy pre poľnohospodárov sa majú predĺžiť do konca tohto roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Návrh je v skrátenom legislatívnom konaní, celý by sa tak mal prerokovať už na aktuálnej schôdzi parlamentu.Bratislava 18. júna (TASR) - Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, majú od budúceho roka podliehať novej spotrebnej dani. Vyplýva to z návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.Bratislava 18. júna (TASR) - Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť ich riadenie či kontrolu. To je cieľom návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú Národná rada (NR) SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci.Bratislava 18. júna (TASR) - V kontexte záväzku z programového vyhlásenia stabilizovať nepriaznivý trend vývoja dlhu plánuje vláda znižovať deficit verejných financií približne o 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Postupný pokles schodku pod 3 % HDP do konca volebného obdobia zabezpečí vystúpenie z očakávanej procedúry nadmerného deficitu. Zároveň sa tak stabilizuje vývoj dlhu, ktorý by mal inak naďalej rastúci trend až k 70 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Programe stability SR na roky 2024 až 2027, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR vzala na vedomie.Bratislava 18. júna (TASR) - Príjmy štátneho rozpočtu vlani dosiahli výšku 23,69 miliardy eur a výdavky 31,36 miliardy eur. Štát tak v roku 2023 hospodáril so schodkom vo výške 7,67 miliardy eur. Celá verejná správa skončila v deficite 6 miliárd eur, čo bolo 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 18. júna (TASR) - Pri udeľovaní milostí a amnestií nebude možné stanoviť obmedzenia a výnimky v osobitnom zákone. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla návrh ústavného zákona z dielne poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.