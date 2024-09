Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 11. septembra (TASR) - Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, budú od budúceho roka podliehať novej spotrebnej dani. Vyplýva to zo zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Bratislava 11. septembra (TASR) - Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa bude od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Zároveň sa bude táto daň v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Bratislava 11. septembra (TASR) - Trh a služby spojené s kryptoaktívami budú lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z nového zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Bratislava 11. septembra (TASR) - Príslušníci bezpečnostných zložiek by mohli dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zaviesť by sa mohli vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe. Materiál v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 11. septembra (TASR) - Vlastníci bytov a nebytových priestorov by mali mať aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Bratislava 11. septembra (TASR) - Dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov by sa mal rozšíriť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.Bratislava 11. septembra (TASR) - Hrubý verejný dlh SR dosiahol v minulom roku 56 % hrubého domáceho produktu (HDP) a zostal tak nad najvyššou hranicou dlhovej brzdy. Išlo o dôsledok predovšetkým uplynulých štyroch rokov ovplyvnených pandemickou a energetickou krízou. Ciele vlády znížiť deficit pod 3 % HDP do konca volebného obdobia dlh stabilizujú, na to je však potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia vo výške takmer 3 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Zdôvodnení výšky hrubého dlhu SR a návrhu opatrení na jeho zníženie, ktoré Národná rada (NR) SR v stredu vzala na vedomie.Bratislava 11. septembra (TASR) - Vytvoriť právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov je cieľom Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kirgizskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. S jej uzavretím súhlasili v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR, definitívne ju musí ratifikovať prezident SR Peter Pellegrini.