Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zvýšenie príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených deti či zmena systému odľahčovacej služby. Aj tieto opatrenia prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 23. októbra (TASR) - Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku bude od budúceho roka podporovať nový verejnoprávny fond. Disponovať bude sumou minimálne 20 miliónov eur ročne, ktorú mu poskytne zo svojho rozpočtu Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Vyplýva to zo zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.Bratislava 23. októbra (TASR) - Umožniť jasnejšiu podporu športu, znížiť nadmernú byrokraciu, zaviesť mechanizmy na riešenie sporov v športe a tiež zefektívniť jeho financovanie. To sú hlavné zámery návrhu novely zákona o športe, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.Bratislava 23. októbra (TASR) - Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) by sa mal zvýšiť zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady, zmení sa takisto proces voľby riaditeľa fondu. Zmena sa má dotknúť aj schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. Vyplýva to z novely zákona o FnPŠ, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Bratislava 23. októbra (TASR) - Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Bratislava 23. októbra (TASR) - Valné zhromaždenia Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl už nebudú potrebovať na svoje rokovanie prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory. Valné zhromaždenie bude po novom uznášaniaschopné, ak bude prítomná najmenej tretina členov. Vyplýva to z novely zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, ktorú v stredu definitívne schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 23. októbra (TASR) - Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska sa zníži na 19 rokov. Zároveň sa zjednodušia podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to z novely zákona o dráhach, ktorú v stredu definitívne schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 23. októbra (TASR) - V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá majú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenská republika má zriadiť národný register vesmírnych objektov. Zapisovať sa tam budú všetky objekty, pre ktoré je SR vypúšťajúcim štátom a majú platné povolenie. Register má spravovať a prevádzkovať Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Bratislava 23. októbra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport má nový názov. Dopĺňa sa o cestovný ruch. Po novom sa tak volá Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch. O zmene rozhodli poslanci parlamentu v stredajšom hlasovaní.