Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu.Bratislava 3. decembra (TASR) - Čistý zisk Eximbanky by mal v budúcom roku dosiahnuť 600.000 eur. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 by tak mal vzrásť o 50.000 eur alebo 9,1 %. Vyplýva to z rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2025, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na roky 2025 až 2027. Urobili tak v utorkovom hlasovaní.Bratislava 3. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) očakáva v roku 2025 zdroje vo výške 16,028 miliardy eur, čo je oproti aktuálnemu roku zvýšenie o takmer 5 %. Príjmy poisťovne by mali dosiahnuť na budúci rok 15,094 miliardy eur, z toho príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva 11,566 miliardy eur. Viac ako 934 miliónov eur získa SP z nevyčerpaných zdrojov minulých rokov. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2025 a rozpočtového výhľadu na roky 2026 až 2027, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 3. decembra (TASR) - Schodok slovenských verejných financií dosiahol v minulom roku 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,4 miliardy eur. Medziročne sa zvýšil o 3,5 percentuálneho bodu (p. b.) alebo 4,6 miliardy eur. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2023, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie.Bratislava 3. decembra (TASR) - Do roku 2028 by mal deficit slovenských verejných financií klesnúť k úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), vďaka čomu by mal verejný dlh začať klesať. Na naplnenie tohto plánu je potrebné za štyri roky prijať konsolidačné opatrenia v objeme 4,4 % HDP alebo 7 miliárd eur. Vláda zatiaľ prijala opatrenia na prvý rok v čistom objeme 1,4 % HDP. Vyplýva to z Národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu SR na roky 2025 až 2028, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR zobrali na vedomie.Bratislava 3. decembra (TASR) - Informačný systém Ministerstva financií (MF) SR bude doplnený o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách, ktorý v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 3. decembra (TASR) - Medzinárodná zmluva medzi SR a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku bude doplnená o nový protokol. Dôjde tak k modernizácii danej zmluvy bez rozšírenia bilaterálnej základne Slovenska. Vyplýva to z návrhu na uzavretie protokolu medzi týmito dvomi krajinami, s ktorým v utorok súhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 3. decembra (TASR) - Odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa má zatraktívniť. Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove sa bude odpisovať samostatne oddelene od budovy a zaradený do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania šesť rokov. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina poslancov koaličnej SNS a ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.Bratislava 3. decembra (TASR) - Turistické trasy a značenia by mal zastrešovať samostatný zákon. Vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorého súčasťou by mal byť aj jednotný turistický register, navrhlo opozičné KDH. Ich návrh zákona o turistických trasách posunuli v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.