Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v stredu legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Za návrh hlasovalo 79 zo 141 prítomných poslancov. O súbore úprav rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí.











Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začnú platiť už od apríla tohto roka. Za zákon hlasovalo 80 prítomných poslancov, proti bolo nula zákonodarcov a 58 sa hlasovania zdržalo.











Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. O legislatíve, ktorá upravuje desiatky súvisiacich právnych predpisov, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť musí nadobudnúť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka.











