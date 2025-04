Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili novelu zákona o športe. Tá má podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré za úpravou stojí, umožniť jasnejšiu podporu športu, znížiť nadmernú byrokraciu, zaviesť mechanizmy na riešenie sporov v športe a tiež zefektívniť jeho financovanie.Bratislava 8. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR to schválili v utorok. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by tak mohli byť po novom zahrnuté aj budovy, ktoré boli prestavané z nebytovej budovy na bytový dom či bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na bývanie.Bratislava 8. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci. Právnu normu tak celú prerokujú už na aktuálnej schôdzi. Ak ju schvália, dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli v budúcnosti investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, ktoré prinesú hospodársky alebo sociálny úžitok.