Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 29. mája (TASR) - Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.Bratislava 29. mája (TASR) - Skvalitnenie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestňované do centier pre deti a rodiny, je cieľom novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili hlasmi všetkých 144 prítomných zákonodarcov.Bratislava 29. mája (TASR) - Právnické aj fyzické osoby si budú môcť od budúceho roka odrátať od základu dane poskytnutie športového náčinia a vybavenia športovej organizácii. Na tento odpočet sa budú vzťahovať viaceré podmienky a obmedzenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválilo. Prijatím novely očakávajú predkladatelia väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do športu.Bratislava 29. mája (TASR) - Dotácie zo štátneho rozpočtu sa budú môcť poskytovať aj na ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Takisto sa budú môcť dotácie vyčleňovať aj na podporu a rozvoj vlastenectva a národného povedomia detí a mládeže.Bratislava 29. mája (TASR) - Firmy by mohli po novom dostať od štátu podporu zo systému kurzarbeitu aj v súvislosti s novými americkými clami, a to rozšírením vonkajších faktorov o nepredvídateľné mimoriadne situácie. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania. Poslanci rokujú o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Druhé čítanie sa uskutoční už popoludní po Hodine otázok.Bratislava 29. mája (TASR) - Vládny návrh novely zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtok poslanci. Návrh, ktorý schválila vláda v stredu (28. 5.), tak celý prerokujú už na aktuálnej schôdzi.Bratislava 29. mája (TASR) - Vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ale i vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských portálov budú povinní na svojom webe zverejniť informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na štátnu reklamu. Povinnosť sa bude vzťahovať na poskytnutie verejných finančných prostriedkov a tiež prostriedkov od orgánov verejnej moci alebo verejných subjektov z iného štátu. Vyplýva to z návrhov novely zákona o mediálnych službách i zákona o publikáciách, ktoré poslanci posunuli do druhého čítania.