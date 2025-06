Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 11. júna (TASR) - Postavenie regiónov na Slovensku sa bude hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Vyplýva to z nového zákona o podpore prioritných okresov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zrušili ním doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Zároveň novelizovali aj zákon o obecnom zriadení a katastrálny zákon s cieľom riešiť dlhoročné spory medzi obcami o hranice katastrálnych území.Bratislava 11. júna (TASR) - Členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) bude aj ďalších päť rokov Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Do funkcie ju v stredu zvolila Národná rada (NR) SR. Na tomto poste pôsobila aj doteraz, doterajšie funkčné obdobie sa jej však v júli končí. Dozorná rada SP má spolu 11 členov, traja z nich zastupujú reprezentatívne združenia zamestnávateľov.Bratislava 11. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla vlani príjmy vrátane prevodu z minulých rokov vo výške 15,289 miliardy eur. Celkové výdavky poisťovne boli v sume 14,376 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu dostala transfer vo výške 2,72 miliardy eur. Vyplýva to z účtovnej závierky SP za rok 2024, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zobrali na vedomie správy kontrolných parlamentných výborov o použití informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov za rok 2024. Ide o správy výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) a výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Ani v jednom prípade nedošlo podľa výročných správ k nezákonnému použitiu ITP.Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odobrili výročnú správu Rady pre mediálne služby (RpMS) za minulý rok. Tá hovorila okrem iného o vybavených a doručených podnetoch o obsahu vysielania rádií, televízií, internetového vysielania či audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.Bratislava 11. júna (TASR) - Poskytovanie osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zostane obmedzené. Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo v stredu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP opozičnej poslankyne Andrey Turčanovej (KDH). Jej cieľom bolo umožniť blízkym rodinným príslušníkom poskytovať osobnú asistenciu bez súčasných limitov.