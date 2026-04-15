Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Preberá sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica. Za zákon hlasovalo 123 zo 147 prítomných zákonodarcov.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci odhlasovali zrýchlený postup v stredu, o návrhu tak môžu rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi parlamentu. Dôvodom na takýto postup sú hroziace hospodárske škody, keďže zmena zákona je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by po novom mohlo vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
