< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. Zmeny by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľským orgánom. Poslanci prerokovali novelu zrýchlene počas 49. schôdze.
Bratislava 5. mája (TASR) - Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine, ktorým poslanci koaličnej SNS navrhli rozšíriť okruh osôb, pred ktorými možno urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Novelu s navrhovanou účinnosťou 1. septembra 2026 v utorok posunula NR SR do druhého čítania.
Bratislava 5. mája (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 5. mája (TASR) - Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom by sa mohli upraviť. Stanoviť by sa mohol dohľad nad dodržiavaním týchto povinností. Vyplýva to z návrhu zákona o prieskumoch verejnej mienky, ktorým sa mení aj zákon o štátnej štatistike. Návrh legislatívy z dielne SNS v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zaviesť by sa mohli aj pokuty.
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania návrh zákona z dielne koaličnej SNS, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie (AI). Návrhom chcú poslanci SNS jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania, od priestupkov až po závažnejšie prípady, ktoré môžu mať aj trestnoprávny rozmer.
Bratislava 5. mája (TASR) - Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine, ktorým poslanci koaličnej SNS navrhli rozšíriť okruh osôb, pred ktorými možno urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Novelu s navrhovanou účinnosťou 1. septembra 2026 v utorok posunula NR SR do druhého čítania.
Bratislava 5. mája (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Bratislava 5. mája (TASR) - Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom by sa mohli upraviť. Stanoviť by sa mohol dohľad nad dodržiavaním týchto povinností. Vyplýva to z návrhu zákona o prieskumoch verejnej mienky, ktorým sa mení aj zákon o štátnej štatistike. Návrh legislatívy z dielne SNS v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zaviesť by sa mohli aj pokuty.
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania návrh zákona z dielne koaličnej SNS, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie (AI). Návrhom chcú poslanci SNS jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania, od priestupkov až po závažnejšie prípady, ktoré môžu mať aj trestnoprávny rozmer.