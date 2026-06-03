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Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície bude vykonávať Ministerstvo financií (MF) SR, a nie príslušné ministerstvo. Vyplýva to z novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Návrh predložil koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD). Novela bude účinná od 30. júna tohto roka. https://etasr.sk/article/23358042
Bratislava 3. júna (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Právna norma bude účinná od 1. júla tohto roka. https://etasr.sk/article/23358052
Bratislava 3. júna (TASR) - Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú spresniť a jednoznačne zadefinovať. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela má byť účinná od 1. novembra 2026. https://etasr.sk/article/23358054
Bratislava 3. júna (TASR) - Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027. https://etasr.sk/article/23358055
Bratislava 3. júna (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Právna norma bude účinná od 1. júla tohto roka. https://etasr.sk/article/23358052
Bratislava 3. júna (TASR) - Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú spresniť a jednoznačne zadefinovať. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela má byť účinná od 1. novembra 2026. https://etasr.sk/article/23358054
Bratislava 3. júna (TASR) - Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027. https://etasr.sk/article/23358055