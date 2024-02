Súhrn správ týkajúcich sa protestov farmárov

- Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) považuje za paradox, že poľnohospodári sa pri štvrtkovom proteste nezastavili pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale najprv smerovali k Národnej rade (NR) SR. Hlina to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii. https://etasr.sk/article/20414798 Ak sa požiadavky farmárov nebudú brať vážne, tak v uliciach ich bude vidieť častejšie. Uviedol to vo štvrtok predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho na brífingu pred parlamentom. Každá politická garnitúra brala agropotravinársky sektor podľa neho za posledných 30 rokov ako nutné zlo. Predstavitelia SPPK už predtým s protestujúcimi farmármi zastavili pred Zastúpením Európskej komisie (EK), kde predniesli svoje požiadavky a odovzdali ich zastúpeniu. https://etasr.sk/article/20414693- Opozičné KDH podporuje protesty slovenských farmárov voči nadmernej byrokracii z Európskej únie (EÚ), ale aj proti tým problémom, ktoré majú doma na Slovensku. V reakcii na pondelkové (19. 2.) a štvrtkové protesty poľnohospodárov to uviedli predstavitelia hnutia na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. https://etasr.sk/article/20414660- Kolóna traktorov protestujúcich farmárov sa vo štvrtok zastavila pred Zastúpením Európskej komisie (EK), kde Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) predniesla svoje požiadavky a odovzdala ich zastúpeniu. Poľnohospodári odmietajú prísne environmentálne obmedzenia EÚ, rastúcu byrokraciu, uvoľnenie dovozu agrokomodít z tretích krajín, ale dožadujú sa aj urýchleného vyplatenia priamych podpôr. Poľnohospodári chcú vyrábať a nie byť úradníkmi, uviedol šéf SPPK Emil Macho. https://etasr.sk/article/20414569- Poľnohospodári s takmer stovkou mechanizmov sa zapojili do protestu poľnohospodárov v okrese Nové Zámky. Spoločne absolvovali pomalú protestnú jazdu cestami prvej a druhej triedy, kde výrazne spomalili dopravu. Poľnohospodárov prišiel do Nových Zámkov osobne podporiť aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). https://etasr.sk/article/20414556- Protesty poľnohospodárov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK), ktorí vo štvrtok vyrazili na cesty s kolónami traktorov po celom Slovensku, podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Požiadavky našich pestovateľov a chovateľov sú podľa asociácie opodstatnené a zaslúžia si, aby boli aj vypočuté. Protesty podporila aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). https://etasr.sk/article/20414415- Kolóna traktorov protestujúcich farmárov sa vo štvrtok zastavila pred Zastúpením Európskej komisie (EK), kde Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) predniesla svoje požiadavky a odovzdala ich zastúpeniu. Poľnohospodári odmietajú prísne environmentálne obmedzenia EÚ, rastúcu byrokraciu, uvoľnenie dovozu agrokomodít z tretích krajín, ale dožadujú sa aj urýchleného vyplatenia priamych podpôr. Poľnohospodári chcú vyrábať a nie byť úradníkmi, uviedol šéf SPPK Emil Macho. https://etasr.sk/article/20414389- Poľnohospodári s traktormi zastavili vo štvrtok okolo 10.00 h premávku na česko-slovenskom hraničnom priechode Hodonín-Holíč. Na mieste sú podľa stanice ČT24 stovky traktorov. Výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš zdôraznil, že neprotestujú proti EÚ, ale proti zlým rozhodnutiam Európskej komisie (EK), informuje spravodajkyňa TASR. https://etasr.sk/article/20414380- Parkovisko pred výstaviskom Agrokomplexu v Nitre sa postupne zapĺňa poľnohospodárskou technikou. Traktory prichádzajú do centra Nitry zo štyroch smerov, od Topoľčian, Zlatých Moraviec, Levíc a Nových Zámkov. Na všetkých trasách presunu spôsobujú spomalenie dopravnej premávky, výraznejšie problémy však polícia zatiaľ nezaznamenala, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková. https://etasr.sk/article/20414357- Hnutie Slovensko podporuje protesty farmárov a žiada ministra, aby priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatili v čo najskoršom termíne. Uviedol to vo štvrtok člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslanec NR SR Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ). https://etasr.sk/article/20414248- V Rimavskej Sobote je v dôsledku protestu poľnohospodárov obmedzená aj mestská a prímestská autobusová doprava. Na trase, ktorou prechádzajú farmári s technikou, sú vynechané viaceré zastávky. Upozornila na to na svojej oficiálnej webovej stránke spoločnosť SAD Lučenec. https://etasr.sk/article/20414207- Štvrtkové protesty poľnohospodárov proti politike EÚ podporil aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Nie je možné, aby sa poľnohospodársky sektor neustále obmedzoval bez systémových riešení a podpory. Byrokracia, ktorá prichádza z úrovne Európskej únie, je pritom tak neprehľadná, že neraz ju neovládajú ani štátni úradníci či kontrolóri, uviedol SZPCC. https://etasr.sk/article/20414034