SÚHRN: Vláda schválila programové vyhlásenie a garantuje 13. dôchodok

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v pondelok schválila svoje programové vyhlásenie (PVV). Jeho súčasťou je garancia zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku, zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska, ale aj zámer znížiť v budúcom roku deficit verejných financií o nevyhnutných 0,5 % hrubého domáceho produktu či plány na zvýšenie dane z nehnuteľností a vyššie zdaňovanie externalít. TASR prináša súhrn priorít vlády v ekonomickej oblasti zakotvených v schválenom programovom vyhlásení.- Vláda zavedie 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zároveň garantuje minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške.- Mladým ľuďom po skončení štúdia chce vláda uľahčiť vstup do produktívneho veku poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného do určitého veku dieťaťa.- Práca v nočných hodinách alebo iných nadštandardných časoch bude obmedzená. Pri prácach, v ktorých to inak nejde, budú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Kabinet tiež navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku.- Stabilizovanie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov. Na strane výdavkov chce kabinet zvyšovať efektívnosť fungovania štátu. Prehodnotí tak súčasnú štruktúru orgánov štátnej správy, s cieľom zefektívniť ich činnosť a prispieť k znižovaniu výdavkov na ich činnosť.- Základným strategickým cieľom v oblasti pôdohospodárstva bude výrazne zvýšiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. Kabinet chce tiež zabezpečiť dôsledný monitoring vývoja cien základných potravín. V prípade neprimeraného zdražovania prijme nevyhnutné opatrenia na nápravu tohto stavu.- Vláda bude pokračovať v dotáciách cien energií, no zároveň chce legislatívne upraviť definovanie energeticky zraniteľných odberateľov, ktorí budú túto pomoc najviac potrebovať. K stabilite cien má prispieť aj využitie všetkých nástrojov na zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien energií. V dlhodobom horizonte sa chce vláda sústrediť na dostavbu 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce i na prípravu výstavby nových jadrových zdrojov. Považuje tiež za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru.- V oblasti zdaňovania chce vláda Roberta Fica zabezpečiť spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce. Plánuje tiež zavedenie mimoriadnej bankovej dane, vyššie zdanenie nehnuteľností aj negatívnych externalít ako napríklad tabaku a liehu. Vláda navrhne zaviesť bankovú daň, navrhne tiež riešenie na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.- Prioritami novej vlády v oblasti dopravy budú dokončenie prechodu na európske mýto (EETS) a spustenie "národného" mýtneho systému či urýchlenie prípravy a výstavby zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. Kabinet chce tiež znížiť počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré sa nachádzajú v zlom či v havarijnom stave. V oblasti železničnej dopravy sa chce vláda zamerať hlavne na zvyšovanie rýchlostí tratí tak, aby sa vo vybraných úsekoch Žilina - Košice dalo jazdiť vlakmi rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.- Jedným z hlavných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti je legislatívna stabilita prostredia. Vláda ju chce zaistiť obmedzením používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránením obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi.- Vláda nadviaže na doterajšiu realizáciu Plánu obnovy a odolnosti SR aj napriek niekoľkým výhradám. Taktiež sa zaväzuje pokračovať v implementácii už schválených míľnikov a cieľov. V oblasti boja s digitálnou chudobou vláda považuje za strategické, aby obyvatelia a sociálne ohrozené rodiny mali prístup k adekvátnemu internetovému pripojeniu. Taktiež chce podporovať investície, ktorými by sa zásadne zvýšil počet nových IT špecialistov.- Jednou z priorít vlády je aj rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. Podporiť ho chcú úpravou výšky poskytovaného poistného plnenia pre poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti. Pribudnúť by mohla aj možnosť dobrovoľných preventívnych kúpeľných pobytov za zvýhodnených podmienok pre domácich obyvateľov.