Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 18. januára (TASR) - Novým námestníkom generálneho riaditeľa a zároveň členom rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (Eximbanka) bude Igor Barát. Vo štvrtok ho do tejto funkcie vymenovala vláda. https://etasr.sk/article/20288443Bratislava 18. januára (TASR) - Piata žiadosť o platbu v hodnote 598 miliónov eur v rámci plánu obnovy by mala byť predložená v štvrtom kvartáli tohto roku. Pôvodným termínom bol tohtoročný tretí kvartál. Dôvodom sú omeškania v implementácii niektorých opatrení, ako aj avizovaná revízia. Vyplýva to z informatívneho materiálu vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok vláda zobrala na vedomie. https://etasr.sk/article/20288345Bratislava 18. januára (TASR) - Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov sa zníži zo súčasných 78,1 eura za megawatthodinu (MWh) na 73,14/MWh. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý vo štvrtok schválila vláda. Podstatným faktorom pri rozhodovaní pri určení tejto ceny bolo podľa materiálu už cenovo relatívne stabilné obdobie roku 2023. https://etasr.sk/article/20288331Bratislava 18. januára (TASR) - Spravovanie budov štátnej správy v rámci kapitoly REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR by malo prejsť z Úradu vlády SR na ministerstvo vnútra. Vo štvrtok to schválil vládny kabinet. Návrh na zmenu úlohy bol predložený po dohode úradu vlády a rezortu vnútra. https://etasr.sk/article/20288306Bratislava 18. januára (TASR) - Pre implementáciu nariadení a rozhodnutí EÚ je potrebné vymedzenie zodpovedností ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci. Ide tak o ďalšiu aktualizáciu pôvodného určenia zodpovedností. Vyplýva to z návrhu vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok schválila vláda. https://etasr.sk/article/20288305Bratislava 18. januára (TASR) - Vláda vo štvrtok schválila katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav na rok 2023 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. https://etasr.sk/article/20288292Bratislava 18. januára (TASR) - Platnosť dohody medzi Slovenskom a Nórskom o vzájomnej podpore a ochrane investícií sa ukončí vzájomnou dohodou. Vyplýva to z návrhu na uzavretie tejto dohody, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Návrh ešte musí schváliť Národná rada (NR) SR a ratifikovať prezidentka SR. https://etasr.sk/article/20288278Bratislava 18. januára (TASR) - Zohľadnenie zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania je cieľom Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Návrh na jeho uzavretie vo štvrtok schválila vláda. Protokol bude ešte predložený na vyslovenie súhlasu Národnej rade (NR) SR a následne prezidentke SR na ratifikáciu. https://etasr.sk/article/20288277Bratislava 18. januára (TASR) - Geografický mandát operácií Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorej členom je aj Slovensko, sa má rozšíriť na región subsaharskej Afriky a Irak. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu zmien Dohody o založení EBOR, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podlieha ešte súhlasu Národnej rady (NR) SR a nakoniec ju ratifikuje prezidentka. https://etasr.sk/article/20288266Upozornenie: Kliknutím na internetový odkaz alebo jeho skopírovaním do vyhľadávacieho okna prehliadač zobrazí celé znenie správy v novej klientskej zóne e-TASR. V prípade otázok kontaktujte obchod@tasr.sk