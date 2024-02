Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 1. februára (TASR) - Do funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR boli vymenovaní Ján Krišanda a Marek Harbuľák. Zároveň bol odobrený aj návrh programov kapitol novovzniknutého rezortu. Vyplýva to z viacerých návrhov ministra cestovného ruchu a športu SR Dušana Keketiho (nominant SNS), ktoré vo štvrtok schválila vláda. https:Bratislava 1. februára (TASR) - Pôsobnosť v oblasti cestovného ruchu prechádza z Ministerstva dopravy (MD) SR na novovznikajúce Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Zároveň na MD SR prechádza viacero pôsobností vrátane oblasti verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža ml. (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 1. februára (TASR) - Vláda odvolala Dušana Keketiho z funkcie splnomocnenca vlády SR pre cestovný ruch a šport a zároveň tento štatút zrušila. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v stredu (31. 1.) schválila vláda.