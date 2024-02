Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 6. februára (TASR) - Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa budú určovať novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, po novom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšia. Vyplýva to z návrhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v utorok schválila vláda.Bratislava 6. februára (TASR) - Slovensko uzatvorí novú dohodu o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2024 až 2034. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR v utorok schválila vláda.Bratislava 6. februára (TASR) - Vláda vymenovala do funkcie predsedu Štatistického úradu (ŠÚ) SR od 7. februára Martina Nemkyho. Zároveň odvolala doterajšieho predsedu Petra Peťka. Vyplýva to z návrhu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v utorok schválila vláda.Upozornenie: Kliknutím na internetový odkaz alebo jeho skopírovaním do vyhľadávacieho okna prehliadač zobrazí celé znenie správy v novej klientskej zóne e-TASR. V prípade otázok kontaktujte obchod@tasr.sk