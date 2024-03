Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy by malo zriadiť register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel , ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre by mal viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda.Bratislava 20. marca (TASR) - Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami by mohlo vykonávať aj ministerstvo dopravy. Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa. Návrh novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v stredu s pripomienkou schválila vláda.Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy zavedie diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorú v stredu s pripomienkou schválila vláda. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž podľa ministerstva dopravy už nemá popri 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.Bratislava 20. marca (TASR) - Dostupnosť a spotreba základných potravín v SR nie je ohrozená. Vyplýva to aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Bratislava 20. marca (TASR) - Administratívne kapacity Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa zvýšia aj pre oblasť kontroly verejného obstarávania. Vyplýva to z návrhu na zmenu uznesenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zvýšenie administratívnych kapacít PPA odobril vládny kabinet 13. marca.Bratislava 20. marca (TASR) - Zlepšiť fungovanie systému povinného zmluvného poistenia (PZP) a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody. Aj to je cieľom návrhu novely zákona o PZP, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh preberá do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.Bratislava 20. marca (TASR) - Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi z Ukrajiny sa poskytne vo výške nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení, maximálne však vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktoré v stredu schválila vláda a nadobudne účinnosť 1. apríla.Bratislava 20. marca (TASR) - Podniky pôsobiace v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo môžu dostať od štátu na investície zvýšenú štátnu pomoc. Tá sa líši podľa veľkosti podniku a umiestnenia investície, ale môže v určitých prípadoch dosiahnuť až 60 % oprávnených nákladov. Vyplýva to z novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.Bratislava 20. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú v stredu schválila vláda. Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. Novela by mala v prípade schválenia parlamentom platiť od začiatku júla.Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy pri plnení funkcie námorného úradu bude vydávať osvedčenia potvrdzujúce zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro v pravidelnej preprave. Vyplýva to z novely zákona o námornej plavbe, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 20. marca (TASR) - Dopravné spoločnosti so sídlom v SR by mohli disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý v stredu schválila vláda.