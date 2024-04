Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Misia IRRS (Integrated Regulatory Review Service - misia Integrovaného overenia dozornej činnosti) identifikovala pre Slovenskú republiku 33 nálezov, z toho 23 odporúčaní a 10 návrhov na zlepšenie. Vyplýva to zo správy misie IRRS v SR v roku 2022, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Správu na rokovanie vládneho kabinetu predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR.Bratislava 17. apríla (TASR) - Pre ochranu detí v digitálnom priestore vznikne Centrum bezpečného internetu a okrem iného bude pripravený legislatívny návrh pre úpravu liniek pomoci. Vyplýva to z Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 17. apríla (TASR) - Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú do 30. apríla predložiť vedúcemu Úradu vlády SR návrhy na racionalizáciu stavu štátnozamestnaneckých pomerov, pracovných pomerov pri výkone práce vo verejnom záujme a iných pracovnoprávnych vzťahov v príslušnom služobnom úrade. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.