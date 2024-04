Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní schválila aj návrh na možné využitie pomoci v oblasti agrosektora. Agrorezort má aktuálne účinnú schému štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry, ktorá je platná do 30. júna 2024.Bratislava 24. apríla (TASR) - Perspektívnym zdrojom v najbližšej budúcnosti budú vyčistené odpadové a regenerované vody. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o priebežnom plnení súboru opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku za rok 2023, ktorý vzala na vedomie na svojom výjazdovom rokovaní vláda.Bratislava/Dolná Krupá 24. apríla (TASR) - V kontexte záväzku z programového vyhlásenia stabilizovať nepriaznivý trend vývoja dlhu plánuje vláda znižovať deficit verejných financií približne o 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Postupný pokles schodku pod 3 % HDP do konca volebného obdobia zabezpečí vystúpenie z očakávanej procedúry nadmerného deficitu. Zároveň sa tak stabilizuje vývoj dlhu, ktorý by mal inak naďalej rastúci trend až k 70 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Programe stability SR na roky 2024 až 2027, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 24. apríla (TASR) - Finančné inštitúcie - banky a leasingové spoločnosti - by farmárom mali predĺžiť splatnosť pohľadávok do konca septembra. Vyplýva to z materiálu Návrh na zabezpečenie spolupráce v oblasti udržania finančnej stability agrosektora z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 24. apríla (TASR) - Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Výpomoc sa poskytne prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje, aby novelu parlament schvaľoval v skrátenom legislatívne konaní.Bratislava 24. apríla (TASR) - Počet pracovníkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa má dočasne zvýšiť o 70. Dôvodom je kritická situácia v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka (PRV). Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie navýšenia počtu zamestnancov PPA pre oblasť vyhodnocovania, kontroly verejného obstarávania a implementácie projektových opatrení PRV SR 2014 - 2022, ktorý v stredu schválila vláda. Opatrenie si vyžiada v tomto a budúcom roku spolu viac ako štyri milióny eur.