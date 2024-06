Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 5. júna (TASR) - Vláda predĺžila odvodové úľavy pre poľnohospodárov do konca tohto roka. Odvodové úľavy sa však od 1. júla nebudú vzťahovať na výrobcov potravín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň požiadal Národnú radu SR o prerokovanie v skrátenom konaní.Bratislava 5. júna (TASR) - V minulom roku bola v Slovenskej republike poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 953,65 milióna eur, z toho bolo 588,71 milióna eur poskytnutých z národných zdrojov a 364,94 milióna eur predstavovali prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 znížila o 192,29 milióna eur, teda o 16,78 %. Vyplýva to z materiálu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. júna (TASR) - Vláda plánuje rozšíriť poskytovanie služieb vo verejnom záujme prostredníctvom Slovenskej pošty. Ide o jeden z krokov, ktorým sa Slovensko snaží napĺňať digitálne ciele stanovené EÚ. Uvažuje sa napríklad o možnosti požiadať o vydanie dokladu či zaplatiť pokutu aj na pošte, poštové služby by sa dali využiť napríklad aj pri voľbách či sčítaní obyvateľov. Vyplýva to z návrhu na riešenie poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.Bratislava 5. júna (TASR) - Vláda SR súhlasila s pristúpením Islandu a Nórska k Dohode o leteckej doprave medzi EÚ a jej členskými štátmi a USA. Vládny kabinet v stredu súhlasil s ratifikáciou doplnkovej dohody medzi EÚ a jej členskými štátmi, Islandom a Nórskym kráľovstvom o vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi USA a vyššie spomínanými krajinami. Ratifikovať doplnkovú dohodu musí po odsúhlasení Národnou radou (NR) SR aj prezident SR.Bratislava 5. júna (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov sa má po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú v stredu schválila vláda. Parlamentu ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 5. júna (TASR) - Samosprávam preplatia za záchranné práce počas deviatich mimoriadnych situácií spolu 317.393 eur. Vyplýva to z návrhu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.