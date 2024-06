Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 12. júna (TASR) - Kapitál Exportno-importnej banky SR štát posilní sumou 250 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Peniaze by mali byť využité na zvýšenie podpory exportu slovenských firiem v nasledujúcich rokoch.Bratislava 12. júna (TASR) - Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb sa v roku 2025 zvýši. Mesačný príspevok na osobu by sa mal v budúcom roku pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 188 do 825 eur a pri ambulantnej od 125 do 550 eur v závislosti od stupňa odkázanosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 12. júna (TASR) - Zvýšia sa všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvýši na 5,83 eura. Vyplýva to z návrhu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.