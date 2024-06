Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 26. júna (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) identifikovala niekoľko kritických míľnikov v pláne obnovy. Vyplýva to z aktualizovanej Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 26. júna (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) odporúča po technických rokovaniach s Európskou komisiou (EK) oddialiť revíziu plánu obnovy. Vyplýva to z aktualizovanej Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 26. júna (TASR) - S poklesom inflácie začali domácnosti od roku 2024 zvyšovať svoju spotrebu. Reálne tržby v supermarketoch v 1. kvartáli 2024 vykázali priaznivé výsledky, čo signalizuje, že dostupnosť a spotreba základných potravín nie sú ohrozené. Celková reálna spotreba domácností vo 4. kvartáli 2023 medziročne poklesla o 1,7 %. Vyplýva to z Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 4/2024 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Bratislava 26. júna (TASR) - Vláda stanovila kritéria pre určenie projektu ako strategickej investície. Kabinet tiež bude môcť pri projektoch určených ako strategické investície rozhodnúť, že hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti nevykoná Ministerstvo financií SR. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktorým sa vykonáva zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Nariadenie v stredu schválila vláda.Bratislava 26. júna (TASR) - Vláda SR súhlasila s ratifikáciou dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými (USA), EÚ a jej členskými štátmi, Islandom a Nórskym kráľovstvom. Súhlasiť s dohodou ešte musí Národná rada (NR) SR a následne ju ratifikovať prezident SR. V stredu to schválil vládny kabinet.Bratislava 26. júna (TASR) - Inšpekcia práce (IP) minulý rok skontrolovala 23.305 subjektov. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 5,35 % alebo 1183 skontrolovaných subjektov. Vyplýva to zo správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2023 z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. Zistených nedostatkov bolo medziročne menej.Bratislava 26. júna (TASR) - Plán plnenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa priebežne plní, vlani bolo menej smrteľných pracovných úrazov. Pracovné úrazy majú v poslednom období klesajúci charakter. Vyplýva to z vyhodnotenia plnenia stratégie BOZP v predchádzajúcom roku vrátane návrhu na jej prípadnú aktualizáciu z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktoré v stredu vláda vzala na vedomie.