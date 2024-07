Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 3. júla (TASR) - Štát vyplatí rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch po 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20870034



Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Vo viacerých oblastiach ekonomiky a finančného trhu v súčasnosti pribúdajú pozitívne signály. Okrem čiastočného zlepšenia finančnej situácie podnikov a rastu reálnych miezd domácností ide najmä o postupný pokles inflácie a s tým spojené očakávania znižovania úrokových sadzieb. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite k máju 2024, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. https://etasr.sk/article/20869848



Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 31. máju 2024 na úrovni 438.551 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na svojom výjazdovom rokovaní na vedomie vláda. https://etasr.sk/article/20869818



Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nedokáže jednorazovo vyplatiť kapitálový vklad vo výške 500 miliónov eur, ktorý mu poskytlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú namiesto toho vyrovnané v štyroch splátkach na základe harmonogramu. Vyplýva to z návrhu MH, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20869784



Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Spoločnosť Haleon plánuje postaviť vo svojom závode v Leviciach nové vývojové a testovacie centrum. Na jeho vybudovanie dostane štátnu investičnú pomoc 3,06 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z materiálu predloženého ministerstvom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/20869783



Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Vláda vymenovala do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Mariána Valentoviča. Nahradí doterajšieho štátneho tajomníka Branislava Ondruša (Hlas-SD), ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z návrhu rezortu práce, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní schválila vláda. https://etasr.sk/article/20869782