Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 28. augusta (TASR) - Medzi hlavné priority Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii (EÚ) patrí dôsledne presadzovať suverénnu a aktívnu politiku, ktorá bude chrániť národno-štátne záujmy Slovenska na pôde EÚ a zároveň prispievať k hľadaniu spoločných riešení na európske a globálne výzvy. Vyplýva to zo zamerania činnosti Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní.Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenská republika bude mať aj v rokoch 2025 až 2029 vo vzdušnom priestore zriadenú jednu traťovú zónu spoplatňovania. Vyplynulo to z návrhu Plánu výkonnosti Slovenska na 4. referenčné obdobie (2025 - 2029), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 28. augusta (TASR) - Alžírsko by malo splatiť Slovensku viac ako 3,4 milióna amerických dolárov (3,04 milióna eur) z úverovej dohody uzatvorenej s bývalou ČSSR v roku 1984. Československá spoločnosť Pragoinvest mala v tom čase realizovať dodávku závodov do Alžírska, pričom zákazku nedokončila. To sa stalo predmetom dlhoročného sporu medzi zainteresovanými krajinami. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 28. augusta (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) považuje v rámci piatej žiadosti o platbu za rizikové tri míľniky, pri ktorých hrozí ich nesplnenie. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 28. augusta (TASR) - Návrh dohody medzi vládou SR a vládou Uzbeckej republiky by mal prispieť k zlepšeniu hospodárskej spolupráce medzi týmto krajinami, a to napríklad v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a potravinárstva, zdravotníctva a farmaceutického priemyslu. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 28. augusta (TASR) - Vojenské lesy a majetky (VLM) môžu odpredať nehnuteľný a hnuteľný majetok v celkovej hodnote viac ako 452.000 eur súkromným firmám Benzinex Slovakia a Spravspol. Túto výnimku zo zákona schválila v stredu vláda.