Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Z celkovej alokácie Programu Slovensko vo výške 12,59 miliardy eur boli ku koncu septembra sprístupnené finančné prostriedky vo výške 7,05 miliardy eur. Ide o 55,99 % z celkovej alokácie. Vyplýva to z Informácie o stave implementácie Programu Slovensko z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorú v stredu vláda zobrala na vedomie.Bratislava 23. októbra (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) považuje v rámci piatej žiadosti o platbu za rizikové dva míľniky, pri ktorých hrozí ich nesplnenie. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 23. októbra (TASR) - Obciam a mestám štát v tomto roku uvoľní dodatočných 50 miliónov eur zo všeobecnej pokladničnej správy ako náhradu za výpadok podielových daní. Vyšším územným celkom (VÚC) štát odpustí dlhy vo výške 2,5 milióna eur pre každý samosprávny kraj a ďalších 5,6 milióna eur odpustí Banskobystrickému kraju z poskytnutej pôžičky rekonštrukciu ciest II/531 a II/532 v menej rozvinutých okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 23. októbra (TASR) - Novým prvým štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva (MH) SR bude od 24. októbra Szabolcs Hodosy, ktorý nahradí na tomto poste Kamila Šaška. Rozhodla o tom v stredu vláda. Šaško sa stal 10. októbra ministrom zdravotníctva SR.Bratislava 23. októbra (TASR) - Vláda vymenovala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za nového zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade (HR SR). Vyplýva to z návrhu zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorý predložil na vládu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), v súvislosti s odvolaním bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), ktorá zastávala funkciu zástupcu štátu v HR SR.Bratislava 23. októbra (TASR) - Vláda vymenovala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobenie verejných politík procesu starnutia populácie. Návrh na vymenovanie nového podpredsedu Rady vlády SR predložil na vládu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti s odvolaním bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), ktorá zastávala funkciu prvého podpredsedu.Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) bol určený za gestora dvoch memoránd o porozumení. Vyplýva to z návrhu z dielne Rašiho rezortu, ktorý v stredu schválila vláda.