Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh nového stavebného zákona z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR. Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku tzv. "čiernych stavieb" či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. https://etasr.sk/article/21427948



Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, teda zisk vo výške asi 228 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022, keď sektor poľnohospodárstva dosiahol rekordný zisk, vlani prišlo k jeho poklesu o 38,3 %. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2023, ktorú v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21427891



Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda v stredu po dvoch týždňoch odvolala podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jána Horkoviča. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Horkoviča kabinet Roberta Fica (Smer-SD) do funkcie vymenoval 23. októbra. https://etasr.sk/article/21427889



Bratislava 6. novembra (TASR) - Bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v kamennom obchode, a úroveň ochrany spotrebiteľov by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý v stredu schválila vláda. Novela nadväzuje na usmernenia zo strany Európskej únie (EÚ). https://etasr.sk/article/21427887



Bratislava 6. novembra (TASR) - Právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde sa zmení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21427885



Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda schválila zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Upraviť by sa mali podmienky, rozsah aj spôsob ich poskytovania. Okrem toho by sa mal určiť aj okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložil podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD). https://etasr.sk/article/21427886



Bratislava 6. novembra (TASR) - Schodok slovenských verejných financií dosiahol v minulom roku 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,4 miliardy eur. Medziročne sa zvýšil o 3,5 percentuálneho bodu (p. b.) alebo 4,6 miliardy eur. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2023, ktorú v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21427879



Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda schválila zmenu štatútu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, pričom v súčasnosti platný štatút je účinný od začiatku roka 2005. Vzhľadom na to, že od jeho schválenia došlo k viacerým zmenám kompetenčného zákona, ako aj ďalších právnych predpisov, bol vypracovaný nový návrh štatútu, ktorý tieto zmeny reflektuje, priblížil rezort hospodárstva v predkladacej správe.