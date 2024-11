Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Cena silovej elektriny pre domácnosti zostane v budúcom roku približne v rovnakej výške ako v súčasnosti, a to na úrovni 61 eur za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2025, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava/Jaslovské Bohunice 20. novembra (TASR) - Výstavba nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice by mala poskytnúť stabilný a spoľahlivý zdroj elektriny, ktorý zníži riziká súvisiace s výkyvmi v dodávkach energie a s politickou neistotou v dodávateľských krajinách. Investícia tak prispeje k energetickej bezpečnosti Slovenska a susedných štátov, vyplýva to z návrhu na postup prípravy a výstavby nového jadrového zdroja, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 20. novembra (TASR) - Reforma posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením by mohla platiť už od 1. septembra 2025. Jej cieľom je zjednotiť a zefektívniť posudkový systém či zrýchliť proces posudzovania na úradoch práce, pričom jeden posudok by mal slúžiť na viaceré účely. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vláda ho v stredu schválila. Zároveň kabinet Roberta Fica (Smer-SD) požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovensko si nastavilo opatrenia v oblasti digitálnej transformácie tak, aby do roku 2030 splnilo ciele EÚ v čo najvyššej miere. Vyplýva to z návrhu vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády SR z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 20. novembra (TASR) - Došlo k zmene piatich členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá sa celkovo skladá z 15 predstaviteľov, a to desiatich odborníkov a piatich členov predsedníctva zložených z členov vlády. Zmena nastala na poste štyroch odborníkov a jedného člena rady menovaného vládou, vyplýva z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 20. novembra (TASR) - Pohotovostné zásoby väčšiny zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov by sa mali zvýšiť. Najvyšší rast a dosiahnutie novonavrhnutého optimálneho stavu by mali zaznamenať zásoby návlekov na obuv, respirátorov FFP2 a jednorazových chirurgických masiek. Vyplýva to z návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2025 - 2026, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda schválila dodatok k investičným zmluvám pre investorov výstavby štátnych nájomných bytov. V dodatku sa upravujú podmienky spolupráce Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a investorov v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktoré sa týka posudzovania, či sú výhody pre investorov výstavby nájomných bytov štátnou pomocou.