Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 4. decembra (TASR) - Rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením bolo minulý rok ohrozených 943.000 ľudí, čo je 17,6 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Medziročne ide o nárast o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.), čo predstavuje približne 55.000 osôb. Na zmiernenie rizika chudoby robí vláda viacero opatrení. Vyplýva to z aktualizácie Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. https://etasr.sk/article/21516835



Bratislava 4. decembra (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) bezodplatne prevedie financie Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP). Urobí tak formou darovacej zmluvy. Ide o finančné prostriedky prvej tranže v správe VV vo výške 10 miliónov eur z celkových 18 miliónov eur. Tento dar je časť zo zisku po zdanení za rok 2023. Výnimku na prevod majetku štátu na iné osoby povolila v stredu vláda. https://etasr.sk/article/21516805



Bratislava 4. decembra (TASR) - Akciová spoločnosť Tatravagónka dostane štátny investičný stimul viac ako 5,27 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov na rozšírenie výroby nákladných železničných vozňov v Poprade. Firma v tejto súvislosti plánuje do roku 2026 vytvorenie 55 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21516801



Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda schválila Akčný plán Národného lesníckeho programu (NLP) SR pre obdobie rokov 2025-2030 "Lesy pre spoločnosť". Materiál na rokovanie vládneho kabinetu predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Akčný plán rozpracováva vládou schválené strategické ciele NLP pre obdobie rokov 2025-2030 v celkovom počte 17 a špecifické ciele v celkovom počte 31 na úroveň opatrení. https://etasr.sk/article/21516759



Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody, voľného pohybu tovaru a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2025 až 2028. Návrh vláde predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. https://etasr.sk/article/21516711



Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda vymenovala štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Szabolcsa Hodosyho za nového zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Vyplýva to z návrhu zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorý predložil na vládu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). https://etasr.sk/article/21516704



Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh majetkovoprávneho vysporiadania medzi Železnicami SR (ŽSR) a obchodnými spoločnosťami Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo). Ide o vysporiadanie pozemkov a stavieb po zaniknutej Železničnej spoločnosti, ktorá sa rozdelila na akciové spoločnosti ZSSK a ZSSK Cargo. https://etasr.sk/article/21516684



Bratislava 4. decembra (TASR) - Platnosť aktuálnej bilaterálnej dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom (MMF) sa predĺži maximálne o tri roky, teda do konca roka 2027. Vyplýva to z návrhu na uzavretie dodatku k Dohode o pôžičke medzi SR a MMF, ktorý v stredu schválila vláda. Dodatok upresňuje tiež postup fondu pri prípadnom čerpaní a splácaní zdrojov. https://etasr.sk/article/21516670