Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 18. decembra (TASR) - Vláda zobrala v stredu na vedomie materiál o potenciáli výstavby prečerpávacích vodných elektrární (PVE) na Slovensku. Do konca júna 2025 má envirorezort zabezpečiť rokovania s Európskou komisiou (EK) v súvislosti s aktualizáciou Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.Bratislava 18. decembra (TASR) - Poskytovateľ terminálnych leteckých navigačných služieb bude môcť poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku percentuálnu zľavu z terminálnej jednotkovej sadzby, na základe ktorej sa vypočítava leteckému dopravcovi výška terminálnej odplaty. Cieľom je podporiť rozvoj pravidelnej obchodnej leteckej dopravy z letísk a na letiská. Vyplýva to z nariadenia, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania. Bratislava 18. decembra (TASR) - Dánska spoločnosť Tytex Slovakia dostane na rozšírenie textilnej výroby v Humennom investičný stimul 484.085 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje investovať do marca 2025 do strojov, prístrojov a zariadení viac ako 3,38 milióna eur a do konca roka 2034 ráta s nákladmi na nájom budov vo výške 767.956 eur. Zároveň sa zaviazala udržať súčasný počet 559 pracovníkov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. decembra (TASR) - Spoločnosť Technogym E. E. plánuje rozšírenie výroby športových potrieb v Malom Krtíši o nové produkty. Po dokončení investície za viac ako 14 miliónov eur by sa mali tržby spoločnosti zvýšiť takmer o 70 % na 132 miliónov eur a počet zamestnancov sa má zvýšiť o 90. Na tento zámer dostane Technogym štátny investičný stimul 3,832 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Bratislava 18. decembra (TASR) - Spoločnosť CSM Industry rozširuje kapacitu výroby obrnených vozidiel 8x8 v Tisovci. Na tento zámer dostane od štátu investičný stimul v celkovej výške viac ako 1,27 milióna eur, z toho vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v nominálnej hodnote 1,018 milióna eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 254.725 eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť CSM Industry, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. decembra (TASR) - Štát by mal mať predkupné právo na obchodné podiely alebo akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorou sa upravujú aj ďalšie zákony. Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovensko môže v nasledujúcich rokoch cez úver od Európskej investičnej banky (EIB) získať 240 miliónov eur na spolufinancovanie časti eurofondov z nového programového obdobia 2021 až 2027. Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi EIB a SR z dielne Ministerstva financií (MF) SR schválila v stredu vláda. Ide o prvý z rámcových úverov na túto oblasť, podobných zmlúv by malo vzniknúť viac.Bratislava 18. decembra (TASR) - Úprava spôsobu rozdelenia dane z príjmov fyzických osôb jednotlivým obciam na Slovensku je cieľom novely naradenia vlády z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Úprava súvisí so zmenou financovania materských škôl, ktoré od budúceho roka prejde z obcí na štát.Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR bude aj naďalej pôsobiť ako člen záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Bratislava 18. decembra (TASR) - Podmienky pre vstup nového žiadateľa do ekologického poľnohospodárstva sa zmenia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o pravidlách poskytovania podpory na neprojektové opatrenia strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ktorý v stredu schválila vláda. Účinnosť návrhu nariadenia vlády sa navrhuje od 1. januára 2025.Bratislava 18. decembra (TASR) - Povinnosť vytvárania neproduktívnych prvkov na ornej pôde sa odstraňuje. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. decembra (TASR) - Administratívne a ekonomické zaťaženie poľnohospodárov by sa malo znížiť. Bratislava 18. decembra (TASR) - Pravidlá pre poskytovanie priamych podpôr sa v súvislosti s druhou modifikáciou strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na roky 2023 - 2027 upravia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o predkladaní žiadostí a znižovaní priamych podpôr, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Účinnosť návrhu nariadenia sa navrhuje od 1. januára 2025.Bratislava 18. decembra (TASR) - Štátne Verejné prístavy (VPAS) budú môcť vysporiadať majetkovoprávne vzťahy so Slovenskou plavbou a prístavmi (SPaP) odkúpením nákladných prístavov v Bratislave a Komárne. Bratislava 18. decembra (TASR) - Mali by sa zaviesť a definovať prioritné okresy, pretože súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je dostačujúca. Postavenie regiónov by sa malo hodnotiť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore prioritných okresov z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 18. decembra (TASR) - Vláda stanovila spôsob výpočtu mýta, sadzby mýta, spôsob určenia emisnej triedy vozidla a systém zliav zo sadzieb mýta. Nariadenie, ktoré v stredu schválil vládny kabinet, nadväzuje na novelu zákona o výbere mýta z 27. novembra 2024.Bratislava 18. decembra (TASR) - Fungovanie elektronickej verejnej správy a výkon verejnej moci majú prejsť viacerými zmenami, akými sú aj zjednodušenie či revízia. Vyplýva to z návrhu legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.