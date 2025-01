Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava/Šurany 15. januára (TASR) - Výmera strategického územia pri investičnom projekte Šurany Industrial Park sa navýši o 3,6 % oproti pôvodnej rozlohe. Ide o doplnenie pozemkov potrebných predovšetkým na realizáciu externej infraštruktúry. Zmenu osvedčenia o významnej investícii, na základe žiadosti spoločnosti MH Invest, v stredu schválila vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 30. novembru 2024 na úrovni 419.012 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Na základe množstva dát z roku 2024 nie je exaktne možné tvrdiť, že spotreba základných potravín je ohrozená. Vyplýva to z októbrovej aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Slovensko predloží Európskej komisii (EK) návrh revízie plánu obnovy a odolnosti (POO), v rámci ktorej budú upravené problematické opatrenia. Niektoré míľniky a ciele totiž nie je možné splniť v určenom čase a rozsahu. Vyplýva to z návrhu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Úprava zdanenia skvapalnených plynných uhľovodíkov a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonná látka, či znižovanie administratívnej záťaže. To sú hlavné ciele návrhu novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Investičný projekt modernizácie Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá, ktorý pripravuje investor Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, bol určený za strategickú investíciu. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR urobí zmeny v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva. Cieľom je najmä skvalitnenie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestňované do centier pre deti a rodiny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý predložil rezort práce na vládu a v stredu ho schválila.Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda schválila návrh Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o vypustení maximálnej výšky nákladov na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky v rámci primeraných nákladov spojených s pohrebom pri usmrtení, ktorých maximálnu výšku určujú predpisy o sociálnom poistení. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Návrh zmeny príslušného nariadenia vlády schválil kabinet na stredajšom rokovaní.Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda schválila koncepciu reformy financovania sociálnych služieb, na základe ktorej do konca roka vypracuje rezort práce novú legislatívnu úpravu v tejto oblasti. Cieľom je zjednotiť financovanie sociálnych služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou formou pomoci. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložil na rokovanie vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda SR v stredu odobrila uzavretie posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a Kirgizskou republikou. Dohoda podľa rezortu diplomacie predstavuje dôležitý krok smerom k posilneniu politickej a hospodárskej spolupráce EÚ so Strednou Áziou. Uzatvorenie dohody ešte musí odobriť parlament a ratifikovať prezident SR.Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda zriadila Radu vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie, ktorá vznikla zlúčením troch poradných orgánov. Vyplýva to z návrhu z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 15. januára (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR má do konca marca 2027 obstarať a predložiť na schválenie Koncepciu územného rozvoja Slovenska (KURS). Ide o územnoplánovaciu dokumentáciu celého územia Slovenska, ktorá určuje hlavné smery komplexného rozvoja SR. Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá schválila zadanie KURS.