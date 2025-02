Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 5. februára (TASR) - Aktuálne prebieha príprava už šiestej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy. Na Európsku komisiu (EK) by mala byť predložená do konca júna tohto roka. Niektoré opatrenia sú však v rámci tejto žiadosti označené za problematické. Vyplýva to z materiálu z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. februára (TASR) - Modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo sa stáva strategickou investíciou. Návrh podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) schválila v stredu vláda. Plánovaný termín začiatku realizácie je január 2026 a plánovaný termín ukončenia inovácie a modernizácie je marec 2036. Investičné náklady na projekt sú v predpokladanej hodnote 360 miliónov eur bez DPH.Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje opatrenia na zlepšenie podmienok života detí v núdzi a ich rodín. Ide najmä o bezplatný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti či cenovo dostupnému a primeranému bývaniu. Vyplýva to z aktualizovaného návrhu Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v SR s výhľadom do roku 2030. MPSVR ho predložilo na vládu, ktorá ho v stredu schválila.Bratislava 5. februára (TASR) - V rámci aktualizácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2023 - 2025 majú byť zdroje v poslednom roku platnosti zamerané na realizáciu 29 kľúčových opatrení. Reaguje sa tak najmä na zmenu potrieb výskumného a inovačného ekosystému, ako aj na prebiehajúcu konsolidáciu. Vyplýva to z materiálu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. februára (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív by mali v budúcnosti povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorý v stredu schválila vláda.