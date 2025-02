Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 19. februára (TASR) - Juraja Cellera na poste predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky nahradí Lucia Gocníková. Odvolanie doterajšieho šéfa katastra k 19. februáru a menovanie novej predsedníčky od 20. februára schválila v stredu vláda. https://etasr.sk/article/21755497Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude mať troch štátnych tajomníkov. Doterajších dvoch - Vladimíra Vnuka a Jozefa Smatanu - doplní na poste štátnej tajomníčky Kristína Vavríková. Rozšírenie počtu štátnych tajomníkov na MPRV a menovanie Vavríkovej odsúhlasila vláda na stredajšom rokovaní. https://etasr.sk/article/21755504Bratislava 19. februára (TASR) - Zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bude možné podporiť aj výstavbu či kúpu internátu, jeho zateplenie alebo modernizáciu. O podporu zo ŠFRB na rozšírenie ubytovacích kapacít pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl bude môcť požiadať samosprávny kraj alebo verejná vysoká škola. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21755475Bratislava 19. februára (TASR) - Slovensko má záujem o udržanie silného postavenia politiky súdržnosti EÚ aj po roku 2027. Zdroje fondov EÚ by mali byť naďalej významným finančným príspevkom asistujúcim verejným investíciám. Vyplýva to z návrhu Východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2027, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21755505Bratislava 19. februára (TASR) - Vláda bude môcť zvýšiť intenzitu regionálnej investičnej pomoci o desať percentuálnych bodov na projekty, ktoré sa budú realizovať v oblasti vývoja alebo výroby kritických technológií. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, maximálnej intenzite investičnej pomoci a maximálnej výške investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21755516Bratislava 19. februára (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) daruje 8 miliónov eur Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR. Dar je časťou zo zisku po zdanení za rok 2023. Výnimku zo zákona v stredu povolila vláda. https://etasr.sk/article/21755523Bratislava 19. februára (TASR) - Peniaze vyčlenené v tohtoročnom štátnom rozpočte na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s plánom obnovy sa zvýšia o 235 miliónov eur na celkovú sumu 370 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania DPH na rok 2025 v kontexte implementácie Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, ktorý v stredu schválila vláda. https://etasr.sk/article/21755631