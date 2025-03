Súhrn vládou prerokovaných ekonomických materiálov

Bratislava 5. marca (TASR) - Pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) sa bude počítať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov. Novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v stredu vláda schválila s pripomienkou.Bratislava 5. marca (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR bude mať nových štátnych tajomníkov. Na návrh nového ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) vláda v stredu odvolala štátnych tajomníkov MCRŠ Mareka Harbuľáka a Jána Krišandu. Do funkcií vymenovala Martina Krnáča a Ivanu Šufliarsku Libiakovú.Bratislava 5. marca (TASR) - Novela nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, ktorú v stredu schválil vládny kabinet, rieši pôdu ležiacu úhorom. Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje od 15. marca.Bratislava 5. marca (TASR) - Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) by sa mal stať Dušan Keketi. Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) schválila v stredu vláda. Súhlasiť s tým ešte musí Národná rada (NR) SR a prezident SR Peter Pellegrini. Keketi bol do stredy ministrom cestovného ruchu a športu, po dohode vo vládnej koalícii ho na tomto poste nahradil Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD).Bratislava 5. marca (TASR) - Investičný projekt Šurany Industrial Park, v ktorom má vyrásť prvá batériová gigafabrika Gotion Inobat Batteries, by sa mal stať strategickou investíciou. Vyplýva to z návrhu preloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. marca (TASR) - Ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Turkménskom by sa mala zlepšiť. Štáty by mali vo väčšej miere podporovať investičné aktivity, hospodársku spoluprácu, zakladanie spoločných podnikov či otváranie zastúpení a pobočiek spoločností na území oboch krajín. Štáty by mali zároveň vytvoriť slovensko-turkménsku spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu. Vyplýva to z návrhu dohody o hospodárskej spolupráci, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. marca (TASR) - Prijímateľom prostriedkov z plánu obnovy určených na vybudovanie ultrarýchlych nabíjacích bodov pri diaľniciach a rýchlostných cestách zaradených do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) bude štátna spoločnosť MH Invest. Ten by mal zabezpečiť prostredníctvom koncesionárov aj vybudovanie a prevádzkovanie týchto nabíjacích bodov pre elektromobily a elektrické nákladné automobily. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. marca (TASR) - Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe by sa mali zvýšiť v priemere o dvojnásobok. Za opakované priestupky sa môžu sankcie vyšplhať od 2000 až do 50.000 eur. Prísnejšie sankcie budú aj za preťažovanie plavidiel. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. marca (TASR) - Nezamestnaní by mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. marca (TASR) - Znižovanie rizík v bankovom sektore, posilňovanie odolnosti regulovaných subjektov voči prípadným ekonomickým otrasom, a tým posilnenie slovenského finančného systému. To sú ciele návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý v stredu schválila vláda. Legislatívnou zmenou sa má do slovenského právneho poriadku prevziať novelizovaná európska smernica o ozdravení a riešení krízových situácií (BRRD).Bratislava 5. marca (TASR) - Spresnenie ustanovení o výkone colnej kontroly tovaru a výške súvisiacich nákladov je jedným z cieľov návrhu novely colného zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo financií (MF) SR v predloženej právnej norme zapracovalo poznatky z uplatňovania zákona v praxi.Bratislava 5. marca (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom financií SR, ktorý v stredu schválila vláda.