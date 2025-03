Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by malo mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci, ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal Národnú radu SR o prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 12. marca (TASR) - Vláda schválila návrh nových členov do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na obdobie rokov 2025 až 2030. Päťročné pôsobenie členov EHSV za Slovensko sa skončí v septembri 2025, preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje deviatich zástupcov zo strany zamestnávateľov, zamestnancov a rôznych záujmových skupín.Bratislava 12. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (SP) Michal Tariška dostane odmenu vo výške jedného mesačného platu, a to celkovo 8580 eur za splnenie strategických zámerov činností a hospodárenie poisťovne. Vyplýva to z návrhu na priznanie odmeny generálnemu riaditeľovi SP za splnenie všetkých úloh vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo na vládu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), a tá ho v stredu schválila.Bratislava 12. marca (TASR) - Bývalý konateľ štátnej spoločnosti MH Invest Roman Sabo sa stal splnomocnencom vlády SR pre významnú investíciu spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) EnergyX Slovakia. Tá má postaviť pri Šuranoch gigafabriku na výrobu batérií do elektromobilov za viac ako miliardu eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 12. marca (TASR) - Vláda schválila zmenu Operačnej dohody medzi EÚ a SR k Plánu obnovy a odolnosti SR. Zmena súvisí s pridaním kapitoly REPowerEU do plánu obnovy. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie kabinetu predložil podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).