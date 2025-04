Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 2. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odporučil slovenskú delegáciu na 113. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré sa bude konať od 2. do 13 júna 2025 v Ženeve. Vláda schválila tento návrh, pričom SR budú reprezentovať dvaja delegáti a traja poradcovia za vládu, jeden delegát a traja poradcovia zo strany zamestnávateľov a jeden delegát s tromi poradcami za skupinu zamestnancov.Bratislava 2. apríla (TASR) - Do roku 2030 by mali emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 poklesnúť o 22,7 %. Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe by sa mal zvýšiť na 25 %, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19-percentnom zvýšení. Vyplýva to z aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021 - 2030, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. apríla (TASR) - Poskytovanie podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý schválila vláda. Zároveň sa upravuje znenie niektorých ustanovení novelizovaného nariadenia vlády tak, aby sa zabezpečil ich jednoznačnejší výklad. Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády sa navrhuje na 15. apríla.Bratislava 2. apríla (TASR) - Národná rada pre produktivitu a Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu sa zlúčia. Tieto dva poradné orgány SR sa spoja z dôvodu podobnej činnosti a zamerania s cieľom dosiahnuť jeden poradný orgán pre oblasť produktivity a konkurencieschopnosti. Vyplýva to z návrhu Štatútu Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. apríla (TASR) - Členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) bude aj naďalej Vladimír Dvořáček. Na návrh guvernéra NBS Petra Kažimíra ho v stredu do tejto funkcie opätovne vymenovala vláda. Dvořáček na tomto poste pôsobí aj v súčasnosti, funkčné obdobie sa mu však končí 3. apríla.Bratislava 2. apríla (TASR) - Kapitola Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR bude zvýšená o 18,8 milióna eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, a to na úhradu výdavkov na zabezpečenie obnovy prevádzky, ako aj na zabezpečenie informačného systému pred ďalšími možnými kybernetickými útokmi. Vyplýva to z návrhu ÚGKK, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR bude môcť obmedziť či zakázať vykonávanie civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru SR aj z dôvodu zabránenia šíreniu nákazlivých chorôb zvierat. Dôvody rezort dopravy navrhol rozšíriť v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky. Návrh zmeny zákona o civilnom letectve (letecký zákon) v stredu schválila vláda.Bratislava 2. apríla (TASR) - Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stal Radoslav Štefánek. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka MIRRI, ktorý vláda v stredu schválila.Bratislava 2. apríla (TASR) - Odvolaná riaditeľka organizácie Slovakia Travel Ivana Vala Magátová skončila aj vo funkcii generálnej komisárky expozície SR na Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Jej odvolanie na návrh ministra cestovného ruch a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) v stredu schvália vláda. Za novú generálnu komisárku slovenskej expozície kabinet schválil Michaelu Kovačičovú.Bratislava 2. apríla (TASR) - Limit verejných výdavkov subjektov verejnej správy sa mení. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektovBratislava 2. apríla (TASR) - Limit verejných výdavkov pre Ministerstvo investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR sa zníži o 194.087 eur, pričom o rovnakú sumu sa zvýši limit pre obce a vyššie územné celky. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 2. apríla (TASR) - Z Plánu obnovy a odolnosti SR by malo byť podporených 200 projektov zameraných na posilnenie vzťahu so Slovákmi v zahraničí. Splnenie míľnika má byť deklarované Európskej komisii v rámci deviatej žiadosti o platbu. Medzi oprávnených žiadateľov boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie. Vyplýva to z informácie o zámere uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov mimovládnym neziskovým organizáciám v pôsobnosti úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.