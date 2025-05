Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 7. mája (TASR) - Verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií SR v návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2024, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 7. mája (TASR) - Ochrana najkvalitnejšej pôdy pred jej záberom by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet. Vládne nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. júna.Bratislava 7. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla vlani príjmy vrátane prevodu z minulých rokov vo výške 15,289 miliardy eur. Celkové výdavky, teda náklady poisťovne, boli v minulom roku v sume 14,376 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu dostala SP transfer vo výške 2,72 miliardy eur. Vyplýva to z účtovnej závierky SP za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 7. mája (TASR) - Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú iba niektoré body z rozsiahlej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 7. mája (TASR) - Poskytovanie sociálnych dávok má prejsť digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú vláda v stredu schválila.Bratislava 7. mája (TASR) - Právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale napríklad aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi prináša novela zákona o energetike, ktorú v stredu s pripomienkami schválila vláda.Bratislava 7. mája (TASR) - Desať strednodobých cieľov z oblasti sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti sa priebežne plní. Patrí medzi nich zefektívnenie financovania komunitných služieb, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vrátane psychiatrických diagnóz či zavedenie systému monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z informácie o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.Bratislava 7. mája (TASR) - Jadrové zariadenia na Slovensku boli v uplynulom roku prevádzkované bezpečne a nedošlo k žiadnym udalostiam so závažným dopadom na jadrovú bezpečnosť. Vyplýva to zo Správy o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR za rok 2024, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.