Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 21. mája (TASR) - Jednorazovú odmenu 800 eur pre zamestnancov, ktorí spadajú pod zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatí štát z prostriedkov Všeobecnej pokladničnej správy. Podmienky pre vyplatenie odmeny vrátane mechanizmu zasielania alokovaných finančných prostriedkov dotknutým subjektom budú spresnené v usmernení, ktoré vypracuje Úrad vlády SR spolu s Ministerstvom financií SR. Vyplýva to materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 21. mája (TASR) - Štátna firma Slovenský plynárenský priemysle (SPP) musí zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými účastníkmi pôsobiacimi na veľkoobchodnom trhu s plynom uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh) k 1. novembru. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 21. mája (TASR) - Novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú v stredu schválila vláda, by mala priniesť lepšiu informovanosť pri nákupoch najmä vzhľadom na environmentálne a sociálne vplyvy. Zároveň má podporiť udržateľnú spotrebu prostredníctvom podpory opravárenských služieb.Bratislava 21. mája (TASR) - Systémovým využívaním princípov lepšieho poisťovania by sa dali znížiť verejné výdavky. Poukázalo na to Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli Najlepšia prax poisťovania v štáte, ktorý v stredu schválila vláda. V tejto súvislosti uložila ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu riadiť sa týmito pravidlami.Bratislava 21. mája (TASR) - Úloha predložiť do legislatívneho procesu novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je zrušená. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 21. mája (TASR) - Povodne v období druhého polroka 2024 spôsobili škody vo výške viac ako 7,66 milióna eur. Zasiahli všetkých osem krajov SR. Najviac bolo zasiahnuté západné Slovensko, a to najmä Bratislavský kraj v septembri. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet takisto odsúhlasil vyše 10,82 milióna eur na refundáciu výdavkov súvisiacich s riešením povodní a ich následkov.