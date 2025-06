Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 25. júna (TASR) - Štát dodatočne poskytne finančnú pomoc na vyplatenie 800-eurovej odmeny zamestnancom samospráv aj tým obciam a mestám, ktorým nebola v dôsledku administratívnej chyby alebo neúplných údajov priznaná plná výška prostriedkov. Ministerstvo financií SR má na to uvoľniť sumu 1,6 milióna eur. V stredu to schválila vláda.Bratislava 25. júna (TASR) - Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať významný vplyv na agropotravinársky sektor SR, a to v niektorých oblastiach aj negatívny. Vyplýva to z analýzy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú k uvedenej problematike agrorezort predložil s Úradom podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Analytický materiál v stredu schválil vládny kabinet.Bratislava 25. júna (TASR) - Maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu u cudzincov na účel podnikania, ktoré môžu prijať zastupiteľské úrady SR v zahraničí v kalendárnom roku, sa ustanoví na 700. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v rámci ustanovenia maximálneho počtu žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania z dielne Ministerstva vnútra SR, ktoré vláda v stredu schválila.Bratislava 25. júna (TASR) - V tomto roku by sa mala začať obnova ďalších piatich štátnych budov s celkovou podlahovou plochou 22.346 štvorcových metrov. Ide o jednu budovu ministerstva spravodlivosti, tri budovy spadajúce pod rezort vnútra a jednu budovu ministerstva financií. Predpokladané náklady na ich obnovu sú odhadované na vyše 22,9 milióna eur. Očakávaná úspora energie po obnove týchto budov predstavuje 1696 kilowatthodín na štvorcový meter za rok. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2025, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 25. júna (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC), štátna príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, bude priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyplýva to z návrhu z dielne MPRV, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 25. júna (TASR) - Vlani bolo na Slovensku zaznamenaných 7888 pracovných úrazov, čo je o 266 viac oproti roku 2023. Z toho bolo 25 závažných pracovných úrazov s následkom smrti, ide tak medziročne o nárast o 25 %. V minulom roku bolo tiež zaevidovaných 55 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo predstavuje medziročný pokles o 6,8 %. Vyplýva to z vyhodnotenia plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v SR na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie za rok 2024, ktoré v stredu vzala vláda na vedomie.