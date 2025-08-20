< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh novely nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh. Cieľom je prevziať novú európsku smernicu z januára 2025, ktorá prináša aktualizovaný zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov a patogénov. Vyplýva to z materiálu predloženého rezortom pôdohospodárstva.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Register užívacích vzťahov k pozemkom by mal zjednodušiť konania o priamych poľnohospodárskych podporách. Uviedlo to v návrhu zákona Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Zákon by mal byť účinný od roku 2028 z dôvodu technickej prípravy, implementácie a testovania, ako aj z dôvodu financovania registra.
Bratislava 20. augusta (TASR) - V období rokov 2022 - 2024 bola prevádzka všetkých jadrových zariadení v SR bezpečná a spoľahlivá. Vyplýva to z Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu schválila vláda. Počas tohto obdobia bol uvedený do prevádzky nový blok jadrovej elektrárne Mochovce a Slovensko hostilo štyri partnerské hodnotenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Bratislava 20. augusta (TASR) - Novelou zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda, sa má zaviesť povinnosť elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali predať spoločnosti NAVI invest majetok v hodnote viac ako pol milióna eur. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý v stredu schválila vláda a vďaka ktorému by mal štát získať výnimku na tento odplatný prevod štátneho majetku.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Poskytovanie podpory pre sektor vinárstva sa umožní už od finančného roku 2025. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o pravidlách poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenia vlády by malo byť účinné od 1. septembra.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov, či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele návrhu nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Zákon o verejnej osobnej doprave, účinný od januára 2024, čakajú viaceré úpravy. Ministerstvo dopravy SR pripravilo novelu, ktorá má priniesť zjednodušenie povoľovacích konaní, jasnejšie pravidlá pri správe autobusových zastávok, posilnenie možností dopravcov vymáhať pokuty a tiež zapojenie dopravcov do tvorby prepravných poriadkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, by sa mali posunúť na začiatok roka 2027. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR už účinnosť týchto ustanovení vlani novelou zákona odložilo na október tohto roka.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Podmienky uvedenia stavebných výrobkov na domáci trh sa budú meniť. Dôvodom je zosúladenie platnej legislatívy s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z novembra 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá uvádzania stavebných výrobkov na trh. Vyplýva to z návrhu novely zákona o stavebných výrobkoch z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorý v stredu vláda schválila. Novela zároveň upravuje podmienky uvádzania na domáci trh tých stavebných výrobkov, ktoré patria do neharmonizovanej sféry.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví. Vyplýva to okrem iného z návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý v stredu prerokovala a schválila po letnej prestávke vláda. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Jedným z dvoch zástupcov Slovenska v skupine Svetovej banky bude nový viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Dušan Keketi. Rozhodla o tom v stredu vláda.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Termíny na zúčtovanie pôžičiek od Európskej investičnej banky (EIB) na spolufinancovanie eurofondových projektov z minulého programového obdobia 2014 - 2020 sa predĺžia. Vytvorí sa tiež časový priestor na prerozdelenie časti týchto prostriedkov. Vyplýva to z tretieho dodatku k Dohode o financovaní medzi EIB a Slovenskou republikou, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Súdne a správne poplatky by sa mali dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša návrh novely zákona o dorovnávacej dani, ktorý v stredu schválila vláda.
