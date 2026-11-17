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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. Vyplýva to z informácie o 22. zasadnutí komisie, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie.
Bratislava 17. novembra (TASR) - V období jún až august 2026 sa pri sledovaných potravinách zaznamenal na Slovensku zmiešaný cenový vývoj. Klesli ceny bravčového mäsa (-5,6 %), bryndze (-7,5 %), masla (-1,4 %) a zemiakov (-12,4 %), zatiaľ čo ceny hovädzieho mäsa vzrástli o 7,9 % a jablká zdraželi o 2,2 %. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzal na vedomie na svojom rokovaní vládny kabinet.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Účinnosť ustanovení o zaručenej konverzii sa posunie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v utorok schválila vláda. Upravuje sa dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré sa vzťahujú na úpravu oblasti zaručenej konverzie, a to z 1. januára 2027 na 1. januára 2029. Návrh novely zákona má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Proces tvorby štátnych strategicko-plánovacích materiálov sa má budúci rok zlepšiť. Po novom budú takéto materiály musieť mať jednotnú šablónu, rešpektovať procesné míľniky a byť vypracované cez určený digitálny nástroj. Vyplýva to z novej metodiky, ktorú v utorok schválila vláda. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda v utorok schválila návrh na voľbu Jána Mikulíka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) ako zástupcu navrhnutého vládou. Jeho terajšie päťročné funkčné obdobie sa skončí 9. decembra 2026. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
https://etasr.sk/article/23941819
Bratislava 17. novembra (TASR) - Modernizácia poštových produktov a služieb, aktualizácia zásad vzájomného vyúčtovania za doručovanie poštových zásielok medzi poštovými podnikmi sú cieľom zmien Aktov Svetovej poštovej únie (SPÚ). Zámerom je aj zlepšenie kvality služieb v súlade s očakávaniami spotrebiteľov. Vyplýva to z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý v utorok odobrila vláda. Materiál predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 17. novembra (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 4,43 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,146 miliardy eur. Oproti predbežnému výsledku z jarnej notifikácie sa schodok znížil o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížil o 1 p. b. Vyplýva to z návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vytvoriť právny rámec pre rozvoj vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov a objektívne rozdeliť právo na zdaňovanie príjmov medzi zmluvné štáty je cieľom návrhu na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rwandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - V období jún až august 2026 sa pri sledovaných potravinách zaznamenal na Slovensku zmiešaný cenový vývoj. Klesli ceny bravčového mäsa (-5,6 %), bryndze (-7,5 %), masla (-1,4 %) a zemiakov (-12,4 %), zatiaľ čo ceny hovädzieho mäsa vzrástli o 7,9 % a jablká zdraželi o 2,2 %. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzal na vedomie na svojom rokovaní vládny kabinet.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Účinnosť ustanovení o zaručenej konverzii sa posunie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v utorok schválila vláda. Upravuje sa dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré sa vzťahujú na úpravu oblasti zaručenej konverzie, a to z 1. januára 2027 na 1. januára 2029. Návrh novely zákona má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Proces tvorby štátnych strategicko-plánovacích materiálov sa má budúci rok zlepšiť. Po novom budú takéto materiály musieť mať jednotnú šablónu, rešpektovať procesné míľniky a byť vypracované cez určený digitálny nástroj. Vyplýva to z novej metodiky, ktorú v utorok schválila vláda. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda v utorok schválila návrh na voľbu Jána Mikulíka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) ako zástupcu navrhnutého vládou. Jeho terajšie päťročné funkčné obdobie sa skončí 9. decembra 2026. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
https://etasr.sk/article/23941819
Bratislava 17. novembra (TASR) - Modernizácia poštových produktov a služieb, aktualizácia zásad vzájomného vyúčtovania za doručovanie poštových zásielok medzi poštovými podnikmi sú cieľom zmien Aktov Svetovej poštovej únie (SPÚ). Zámerom je aj zlepšenie kvality služieb v súlade s očakávaniami spotrebiteľov. Vyplýva to z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý v utorok odobrila vláda. Materiál predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 17. novembra (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 4,43 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,146 miliardy eur. Oproti predbežnému výsledku z jarnej notifikácie sa schodok znížil o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížil o 1 p. b. Vyplýva to z návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vytvoriť právny rámec pre rozvoj vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov a objektívne rozdeliť právo na zdaňovanie príjmov medzi zmluvné štáty je cieľom návrhu na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rwandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý v utorok schválila vláda.