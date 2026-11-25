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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Dočasne znížené cestovné o 50 percent v železničnej osobnej doprave realizovanej vo verejnom záujme bude predĺžené od 1. decembra do 31. decembra 2026. Vláda v stredu schválila tento návrh, ktorý predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Ten má zabezpečiť predĺženie dočasnej úpravy cestovného vo vlakoch na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Ceny plynu ani elektrickej energie sa v budúcom roku pre domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, nezvýšia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Energopomoc sa má podľa nej dotýkať približne 86 % všetkých domácností.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 20. novembru 2026 na úrovni 492.124 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom rokovaní vzala na vedomie vláda.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Peniaze, ktoré dostávajú vyššie územné celky (VÚC) ako podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, by sa mali budúci rok prerozdeliť adresnejšie. Vyplýva to z upraveného nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Usporiadanie územných celkov, v ktorých Slovenský pozemkový fond (SPF) zabezpečuje poskytovanie náhradných pozemkov sa zmení. Vyplýva to z návrhu nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. januára 2027.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Ceny plynu ani elektrickej energie sa v budúcom roku pre domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, nezvýšia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Energopomoc sa má podľa nej dotýkať približne 86 % všetkých domácností.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 20. novembru 2026 na úrovni 492.124 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom rokovaní vzala na vedomie vláda.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Peniaze, ktoré dostávajú vyššie územné celky (VÚC) ako podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, by sa mali budúci rok prerozdeliť adresnejšie. Vyplýva to z upraveného nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Usporiadanie územných celkov, v ktorých Slovenský pozemkový fond (SPF) zabezpečuje poskytovanie náhradných pozemkov sa zmení. Vyplýva to z návrhu nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. januára 2027.