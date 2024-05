Súhrn vládou prerokovaných ekonomických návrhov

Bratislava 8. mája (TASR) - Sídlom Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom komerčných priestorov pre účely MCRŠ a zaviazala ho podpísať do 14. mája nájomnú zmluvu.Bratislava 8. mája (TASR) - Žiadatelia o pracovné víza musia k žiadosti pri zamestnaniach, kde sa nevyžaduje doklad o vzdelaní, priložiť pracovnú zmluvu alebo, pokiaľ ide o kvalifikované povolania, aj doklad o vzdelaní. Vláda na stredajšom zasadnutí novelou nariadenia spresnila rozsah dokladov, ktorú sú pri jednotlivých povolaniach potrebné.Bratislava 8. mája (TASR) - Väčšina cieľov Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, ktorá by mala zlepšiť život ľuďom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, sa priebežne plní. Vyplýva to zo správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda.Bratislava 8. mája (TASR) - Príjmy štátneho rozpočtu vlani dosiahli výšku 23,69 miliardy eur a výdavky 31,36 miliardy eur. Slovensko tak v roku 2023 hospodárilo so schodkom štátneho rozpočtu vo výške 7,67 miliardy eur, čo je 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 8. mája (TASR) - Vláda odmietla opozičný návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) Nesúhlas vyjadrila na stredajšom rokovaní.